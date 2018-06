Bergwerk San José (dpa) - Die Rettungsaktion für die 33 verschütteten Bergleute in Chile verzögert sich vermutlich doch noch ein wenig: Der erste Helfer solle möglichst noch vor Mitternacht Ortszeit mit einer Kapsel in die Tiefe fahren, sagte der Bergbauminister. Die chilenische Regierung hofft aber, auch den ersten der Kumpel noch vor Mitternacht an die Oberfläche holen zu können. Ursprünglich hieß es, dass der erste Retter voraussichtlich schon um 20.00 Uhr Ortszeit zu den Verschütteten aufbrechen kann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.