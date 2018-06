Astana (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt heute in Kasachstan zu ihrem letzten Pflichtspiel des Jahres an. Erst um 23.00 Uhr Ortszeit beginnt die Begegnung in der EM-Qualifikation. Zu einer späteren Uhrzeit wurde noch nie eine Begegnung der DFB-Auswahl angepfiffen. Der Einsatz von Mittelfeld-Regisseur Mesut Özil wird sich erst heute entscheiden. Ist der am Knöchel verletzte Real-Profi fit, vertraut Bundestrainer Joachim Löw der Startelf, die am vergangen Freitag gegen die Türkei gewonnen hat.

