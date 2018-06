Warschau (dpa) - Nach einem schweren Verkehrsunfall in Polen ist die Zahl der Todesopfer auf 18 angestiegen. Ein Schwerverletzter sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das berichtete der Fernsehsender TVPInfo. Ein Kleinbus war kurz nach sechs Uhr heute früh südlich von Warschau frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. 16 Businsassen starben am Unfallort, zwei im Krankenhaus. Es waren Saisonarbeiter, die zum Arbeitsplatz in einem Obstgarten gebracht werden sollten.

