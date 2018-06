Bukarest (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat noch einmal das Interesse Deutschlands an einem Sitz im UN-Sicherheitsrat betont. Deutschland wolle den Sitz dazu nutzen, seinen Einfluss auf die UN- Reformen zu erhöhen. Nach den Worten Merkels wäre Deutschland damit besser in der Lage, zur internationalen Konfliktlösung beizutragen. Die UN-Vollversammlung in New York wählt heute neue Mitglieder in den Sicherheitsrat. Gegenkandidaten sind Portugal und Kanada - zwei nichtständige Sitze werden für die kommenden zwei Jahre besetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.