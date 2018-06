Los Angeles (dpa) - Nach elf Ehejahren wollen Courteney Cox (46) und David Arquette (39) zukünftig getrennte Wege gehen. Das berichtet das US-Magazin «People» auf seiner Website. In einer Erklärung der beiden Hollywood-Schauspieler heißt es, sie müssten Zeit zum Nachdenken über sich selbst und ihre Erwartungen an eine Partnerschaft haben, hätten aber keineswegs vor, alle Türen hinter sich zufallen lassen.

In einer Erklärung der Noch-Eheleute heißt es: «Wir wollen enge Freunde und verantwortungsvolle Eltern für unsere Tochter bleiben und lieben uns immer noch sehr.» Cox und Arquette hatten sich 1996 bei den Dreharbeiten zu «Scream» kennengelernt und drei Jahre später in San Francisco geheiratet. Ihre gemeinsame Tochter heißt Coco und ist sechs Jahre alt.