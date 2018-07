Los Angeles (dpa) - Die Zeitschrift «Esquire» hat eine kaum bekannte US-Schauspielerin zur «Sexiest Woman Alive» 2010 gewählt. Minka Kelly (30) wird als «attraktivste Frau des Jahres» das Titelblatt der Novemberausgabe zieren, kündigte «Esquire» an.

Damit tritt die Ex-Darstellerin aus der Fernsehserie «Friday Night Lights» in die Fussstapfen von Filmstars wie Angelina Jolie, Halle Berry, Charlize Theron und Scarlett Johansson. In der vorab veröffentlichten Titelgeschichte verrät die 30-Jährige, dass sie froh ist, ihre 20er Jahre hinter sich zu haben. Bevor sie entdeckt wurde, habe sie unter anderem als Krankenschwester ihr Geld verdient. Erst jetzt, mit 30, traue sie sich, vor der Kamera ihre Hüllen abzulegen. Für «Esquire» räkelt sich Kelly in schwarzer Unterwäsche und mit einem ellenbogenlangen schwarzen Handschuh im Bett. Kelly war kurzfristig mit dem Sänger John Mayer liiert und ist derzeit mit dem New Yorker Footballstar Derek Jeter liiert.