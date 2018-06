Bergwerk San José (dpa) - Die Rettungsaktion in Chile kommt voran: Als Kumpel Nummer 25 der insgesamt 33 in Chile verschütteten Bergleute kehrte am Mittwoch Renán Ávalos Silva sicher an die Oberfläche zurück.

Die Retter zogen den knapp 30-jährigen Ávalos um 18.24 Uhr Ortszeit (23.24 Uhr MESZ) aus der schmalen Rettungskapsel. Er ist der jüngere Bruder von Florencio Àvalos, der als Erster aus der Mine befreit wurde. Er arbeitete erst vier Monate in der Mine. Zuvor war er im Weinbau tätig.