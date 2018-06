Bergwerk San José (dpa) - In Chile geht die Rettung der verschütteten Bergleute weiter zügig voran. 16 Kumpel sind bereits sicher an die Oberfläche zurückgekehrt. In gut 600 Metern Tiefe harren nun noch 17 Kumpel aus. Sie waren Anfang August verschüttet worden. Niemals zuvor mussten Bergarbeiter so lange unter Tage auf Hilfe hoffen. Auf der ganzen Welt verfolgen die Menschen die Bilder aus Chile mit Anteilnahme und großer Freude.

