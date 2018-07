New York (dpa) - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA sind weiter auf neue Fünfmonatshochs gestiegen. Der Leitindex Dow Jones legte 0,69 Prozent auf 11 096 Punkte zu und schloss so hoch wie seit Anfang Mai nicht mehr. Der Kurs des Euro stieg wieder in Richtung 1,40 Dollar. Zuletzt stand er bei 1,3960 Dollar.

