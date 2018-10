Stuttgart (dpa) - Nach der Trennung von Christian Gross ist dessen bisheriger Assistent Jens Keller beim VfB Stuttgart zum Cheftrainer befördert worden. Man werde jetzt die Entwicklung der kommenden Zeit abwarten, sagte der Präsident des Fußball-Bundesligisten, Erwin Staudt. Die Trennung von Gross nannte er die «schwierigste Situation» in der Bundesliga-Geschichte des VfB. Gross war erst vor zehn Monaten nach Stuttgart gekommen und hatte zunächst erfolgreich gearbeitet. In dieser Saison hat der VfB aber erst drei Punkte geholt und ist Letzter. Am Samstag kommt es zum Duell beim Tabellen-17. Schalke 04.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.