Bergwerk San José (dpa) - Die Rettungsaktion in Chile nähert sich ihrem glücklichen Ende. Als Nummer 28 der insgesamt 33 verschütteten Bergleute kehrte Richard Villarroel Godoy sicher an die Oberfläche zurück.

Die Retter zogen den Ende-20-jährigen Villarroel am Mittwoch um 19.44 Uhr Ortszeit (Donnerstag, 00.44 Uhr MESZ) aus der schmalen Rettungskapsel. Seine Frau erwartet für Ende November ein Kind. Auch er trug wie einige seiner Kollegen ein T-Shirt, auf dem er Gott für die Rettung dankte. «Gracias Señor, thank you Lord» («Danke, Herr») stand darauf geschrieben.