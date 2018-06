Luxemburg/Bonn/Brüssel (dpa) - Die Deutsche Telekom ist mit ihrer Klage gegen ein EU-Bußgeld in Höhe von 12,6 Millionen Euro endgültig gescheitert. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bestätigte am Donnerstag in Luxemburg in letzter Instanz eine Entscheidung der EU- Kommission von 2003 (Az: C-280/08).

Nach Ansicht der Richter hat die Telekom jahrelang ihre beherrschende Stellung auf dem Markt für Festnetz-Anschlüsse missbraucht und muss deshalb zurecht die Strafe zahlen. Dagegen hatte das Unternehmen in Luxemburg geklagt - ohne Erfolg.

Bei dem Streit geht es nach Telekom-Angaben um die Zeit von Anfang 1998 bis 2003. Die Telekom hatte damals Wettbewerbern für den Zugang zu ihrem Festnetz höhere Entgelte in Rechnung gestellt, als der frühere Telefon-Monopolist und Netzbetreiber den eigenen Endkunden berechnete. Nach Ansicht des Gerichts hat das Unternehmen in dieser Zeit seinen Handlungsspielraum nicht genutzt, um einen fairen Wettbewerb gemäß EU-Recht zu ermöglichen.

«Dadurch dass die Deutsche Telekom die Margen ihrer zumindest ebenso effizienten Wettbewerber beschneidet und diese so vom Markt verdrängt, stärkt sie ihre beherrschende Stellung und schädigt damit die Verbraucher», schrieben die Richter in der Urteilsbegründung. Der Verbraucher habe weniger Auswahl gehabt und musste höhere Preise zahlen.

Ein Sprecher der Telekom in Bonn erklärte, das Unternehmen habe 2003 die kritisierte Praxis abgeschafft. Die Telekom habe die Preise von Analoganschlüssen für die eigenen Kunden erhöht, so dass die Preisschere zwischen Kunden und Wettbewerbern nicht mehr bestand. «Die Konsequenzen des Urteils sind daher begrenzt», sagte der Sprecher; das Bußgeld werde nun fällig.

Die EU-Kommission begrüßte die Entscheidung. EU- Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia sagte in Brüssel, es bestärke die Kommission in ihrem Kampf gegen die Ausnutzung der dominanten Position von Marktführern. «Die Entscheidung ist eine gute Nachricht für Verbraucher und die Wirtschaft insgesamt», sagte der Kommissar. Wirksamer Wettbewerb in der Telekommunikations- oder Energiebranche führe nicht nur zu niedrigeren Preisen, sondern schaffe auch mehr Jobs und mehr Wirtschaftswachstum.

Die EuGH-Richter bestätigten auch die Art und Weise, wie die Wettbewerbshüter der EU-Kommission die Preispolitik des Unternehmens überprüft hatten.