Moskau (dpa) - Die Formel 1 setzt ihren Expansionskurs fort und fährt von 2014 an auch in der Olympiastadt Sotschi. Russlands Regierungschef Wladimir Putin und Formel-1-Chef Bernie Ecclestone unterzeichneten einen Vertrag für die Grand-Prix-Premiere im größten Land der Erde.

Für rund 143 Millionen Euro soll nun eine Rennstrecke in der Schwarzmeer-Stadt gebaut werden, die 2014 auch Winter-Olympia ausrichtet. Der Vertrag für den Grand Prix gelte bis 2020 mit einer Option für weitere fünf Jahre, hieß es bei der Unterzeichnung in Sotschi.

«Für uns ist das eine wichtige Veranstaltung, weil wir praktisch alles nutzen können, was wir für die Olympischen Spiele 2014 erschaffen», sagte Putin. Medienberichten zufolge zahlt Russland für die Rechte etwa 40 Millionen Dollar (rund 29 Millionen Euro) pro Jahr.

Für ähnliche Beträge hatten sich in den vergangenen Jahren auch Singapur und Abu Dhabi in die Motorsport-Königsklasse eingekauft. Am 24. Oktober feiert Südkorea mit dem Rennen in Yeongam sein Formel-1-Debüt. Mit dem Großen Preis von Indien steigt die Zahl der WM-Läufe 2011 auf 20. Auch die USA will mit einer Rennstrecke nahe Austin im Bundesstaat Texas wohl 2012 in den PS-Zirkus zurückkehren.

Die Veranstalter in Sotschi planen teilweise einen Straßenkurs im Stil des Klassikers von Monaco. «Ich bin sicher, die Strecke wird ein Superkurs. Das ist alles, was wir brauchen und erreichen wollten. Wir sind sehr zufrieden», erklärte Ecclestone.

Die Olympia-Gastgeber setzten sich nach jahrelangen Verhandlungen auch gegen Moskau durch. 2002 war das Projekt in der russischen Hauptstadt gescheitert, weil Moskaus mittlerweile entlassener Bürgermeister Juri Luschkow nicht mit der Finanzierung einverstanden war. Die Metropole hatte zuletzt mit mehreren Formel-1-Showrennen rund um den Kreml für sich geworben.

Der Brite Ecclestone galt auf der Suche nach neuen Märkten stets als Befürworter eines Rennens in Russland. Der Einstieg des russischen Piloten Witali Petrow bei Renault sollte den Formel-1- Plänen des Landes in diesem Jahr weiteren Auftrieb geben. Allerdings ist Petrows Weiterbeschäftigung bei Renault über das Saisonende hinaus derzeit fraglich.