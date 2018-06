Wien (dpa) - Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) hat wie erwartet ihre Förderquoten nicht verändert und ist mit der Marktsituation zufrieden. Dies sagten Ölminister nach Ende des Herbsttreffens des Kartells am Donnerstag in Wien.

Schon im Vorfeld hatten sich die Minister zufrieden mit den seit Ende 2008 nicht mehr veränderten Fördermengen und den Preisen gezeigt. «Die Preise sind nicht zu hoch. Die Preise sind bequem», sagte OPEC-Chef Abdalla Salem el-Badri am Donnerstag nach Ende des Treffens. Sie würden Investitionen in neue Produktion wie auch Konsumenten zu Gute kommen.

«Wir sind momentan in einer idealen Situation», sagte auch der Ölminister von Saudi-Arabien, Ali al-Naimi, als OPEC-Mitglied mit den größten Fördermengen. Der Markt sei ausreichend bedient und die Nachfrage nach dem «schwarzen Gold» steige. Die Preise der wichtigsten Ölmarken rangierten in diesem Jahr konstant zwischen 70 und 85 Dollar pro Barrel (je 159 Liter).

Im offiziellen Statement zum Treffen sorgt sich die OPEC aber, dass sich die Wirtschaft - speziell in den Industriestaaten - nur langsam von der Wirtschaftskrise erholt. Zudem wies das Kartell auf sehr hohe Rohöl-Lagerbestände hin. Der Markt sei also ausreichend versorgt.

Die zwölf Mitgliedsländer der Kartells hatten zuletzt im Dezember 2008 eine Reduzierung der Förderquoten beschlossen. Einige Länder hatten sich aber nicht daran gehalten und die OPEC-Förderquote über das genannte Ziel steigen lassen. «Es beeinflusst nicht den Markt», kommentierte al-Naimi die Frage nach fehlender Quotendisziplin.

Der OPEC-Ölpreis stieg am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um 1,26 Dollar auf 80,90 Dollar pro Barrel. Ein Barrel der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im November kostete im Mittagshandel am Donnerstag 83,38 Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Mittwoch. Anfängliche noch deutlichere Kursgewinne gab der US-Ölpreis ab, nachdem er kurzzeitig auch über die Marke von 84 Dollar geklettert war. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete 84,94 Dollar und damit 30 Cent mehr als am Vortag.