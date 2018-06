Bergwerk San José (dpa) - Mission erfüllt: In Chile sind alle 33 Minenarbeiter gerettet. Als letzter Kumpel kam Luis Urzúa Iribarren um 2.55 Uhr deutscher Zeit in der Rettungskapsel Phönix aus mehr als 600 Meter Tiefe an die Oberfläche. Seine Ankunft wurde mit Applaus und Liedern gefeiert. Die beispiellose Aktion zur Befreiung der Minenarbeiter dauerte damit keine 24 Stunden. Jetzt müssen noch die letzten Rettungskräfte aus der Mine wieder hochgezogen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.