Bergwerk San José (dpa) - Nach der erfolgreichen Bergung der 33 Minenarbeiter in Chile hat auch der letzte der sechs Retter den Stollen verlassen. Damit war die spektakuläre Rettungsaktion in der Atacama-Wüste in der Nacht zum Donnerstag nach etwas mehr als 24 Stunden abgeschlossen. Die Retter waren zu Beginn der Bergung in die Tiefe hinabgefahren, um die Kumpel für die Auffahrt zu instruieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.