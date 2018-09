Wellington (dpa) - Ein Seelöwe hat einen Ruder-Achter in Neuseeland attackiert und die Sportler damit zu Höchstleistungen angespornt. Das mächtige Tier griff das Boot im Hafen von Otago an, wie eine Lokalzeitung berichtet. Die acht Ruderer legten sich daraufhin mit aller Kraft in die Riemen. Man habe den schnellsten Kilometer des ganzen Morgens gerudert, sagte einer der Sportler dem Blatt. Der Seelöwe beschädigte das Boot.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.