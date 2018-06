Berlin (dpa) - Die führenden Wirtschaftsforscher legen heute in Berlin ihr Herbstgutachten zur Entwicklung der Konjunktur vor. Die deutsche Wirtschaft wird demnach in diesem Jahr so stark wachsen wie zuletzt nach der Wiedervereinigung. Die Experten sagen für 2010 ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 3,5 Prozent voraus. Im kommenden Jahr dürfte sich der Aufschwung dann abschwächen. Laut Gutachten werden 2011 im Schnitt weniger als drei Millionen Arbeitslose erwartet.

