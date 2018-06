München (dpa) - Jubel in Fürth, nächste Pleite für Augsburg: Die SpVgg Greuther Fürth setzt in der 2. Fußball-Bundesliga ihren famosen Höhenflug fort und hat zum Auftakt des 8. Spieltags Hertha BSC als Spitzenreiter abgelöst.

Die Franken gewannen ihr Heimspiel gegen Aufsteiger VfL Osnabrück deutlich mit 3:0 (1:0) und zogen mit 19 Punkten vorerst an den Herthanern (17) vorbei. «Ob wir über Nacht Tabellenführer sind, tangiert mich nicht», erklärte der Fürther Trainer Mike Büskens. Der Aufstiegsfavorit aus Berlin kann mit einem Auswärtssieg an diesem Samstag beim FSV Frankfurt den Spitzenplatz zurückerobern, bevor es am kommenden Spieltag zum Topspiel zwischen Hertha und Fürth kommt.

Gebremst wurde der Höhenflug von Erzgebirge Aue. Der Aufsteiger erkämpfte in einem rassigen Spiel bei Union Berlin ein 1:1 (1:1) und damit einen wertvollen Punkt. Aue liegt mit 17 Zählern weiter auf Rang drei. Für den FC Augsburg setzte sich dagegen die rasante Talfahrt mit einem bitteren 0:1 (0:1) bei Fortuna Düsseldorf fort. Für das ambitionierte Team von Trainer Jos Luhukay war es bereits die vierte Niederlage hintereinander - die Krise wird bedrohlich.

Die Fürther begannen beim Heimsieg gegen Osnabrück hellwach, der Nigerianer Kingsley Onuegbu traf schon nach sechs Minuten. Kurz darauf verpasste Innenverteidiger Marino Biliskov vor 6440 Zuschauern mit einem Kopfball an den Pfosten das 2:0 (11.). Mehr Glück hatte Danijel Aleksic, der bei seinem Freistoßtreffer (45.+2) von einem kapitalen Fehler von Osnabrücks Torhüter Tino Berbig profitierte. «Alles in allem können wir zufrieden sein, wir haben verdient gewonnen», sagte Coach Büskens. Mit Aufstiegsfavorit Hertha könne man sich aber kaum messen: «Die Hertha spielt in einer anderen Liga.»

Im Stadion an der Alten Försterei in Berlin ging es zwischen Gastgeber Union und Aufsteiger Aue hoch her. Hohes Tempo und Kampf prägten das Spiel. Die frühe Führung der Gäste durch ein Abstaubertor von Marc Hensel (2.) konnte John Jairo Mosquera nur wenige Minuten spärter mit einem überlegten Rechtsschuss ausgleichen (9.). In der Schlussphase drängte Union auf den Heimsieg, aber Mosquera vergab auch die letzte Torchance (88.). «Wir haben zwei Punkte verloren», ärgerte sich Union-Coach Uwe Neuhaus. Bei Aue wurde dagegen gejubelt: «Heute haben wir viel Gück gehabt», meinte René Klingbeil.

Das Tor des Tages in Düsseldorf erzielte vor 21 054 Zuschauern Thomas Bröker kurz vor dem Pausenpfiff nach einem schnellen Düsseldorfer Angriff (43.). Für die mit sechs Niederlagen in die Saison gestartete Fortuna war es der zweite «Dreier» hintereinander. Sie Augsburger beklagten einen nicht gegebenen Strafstoß nach Foul an Torjäger Michael Thurk in der Schlussphase. «Es war so etwas von klar, dass das ein Elfer ist», erregte sich Manager Andreas Rettig.