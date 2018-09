Inhalt Seite 1 — Google glänzt mit Gewinnsprung und sattem Umsatzplus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mountain View (dpa) - Die boomende Online-Werbung lässt bei Google die Kasse klingeln. Dabei profitiert der Konzern bei weitem nicht mehr nur von bezahlten Internet-Suchergebnissen, mit denen er einst groß geworden war.

Mittlerweile steuern auch grafische Werbebanner und die mobile Suche ihren Teil zu den Gewinnen bei.

Im dritten Quartal verdiente Google unterm Strich knapp 2,2 Milliarden Dollar - fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um fast ein Viertel auf 7,3 Milliarden Dollar. Google übertraf mit den Zahlen die Erwartungen der Analysten. Die Aussicht auf weiterhin gute Geschäfte ließ die Aktie am Freitag vorbörslich um fast 9 Prozent steigen.

Der Konzern weitet sein Geschäft konsequent in neue Bereiche aus wie etwa Smartphones. Dafür hat er ein eigenes Betriebssystem namens Android entwickelt, das in immer mehr Geräten verschiedenster Hersteller zum Einsatz kommt und den Branchengrößen Apple mit seinem iPhone und RIM mit dem Blackberrys laufend Marktanteile klaut.

Konzernchef Eric Schmidt sprach am Donnerstag von einem ausgezeichneten Quartal. Google wolle auch weiterhin «aggressiv» in Produkte und Mitarbeiter investieren. Allein in den vergangenen drei Monaten erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten um gut 1500 auf 23 331. Finanzchef Patrick Pichette sagte, in der Tech-Branche gebe es einen «Krieg» um begabte Mitarbeiter.

Google kann sich seine Vorstöße problemlos leisten. Der Suchmaschinen-Primus hat jetzt mehr als 33 Milliarden Dollar auf der hohen Kante. Das Geld liefern traditionell die Werbeanzeigen, die im Umfeld von Internet-Suchanfragen auftauchen. Der Konzern verdient erst, wenn Nutzer tatsächlich auf die Links klicken. Die Zahl solcher «bezahlter Klicks» stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent und um 4 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal.

Auch die Investitionen in sogenannte Display-Werbung, etwa mit Werbebannern auf Webseiten, zahlen sich aus. Display-Werbung trage inzwischen 2,5 Milliarden Dollar im Jahr zum Geschäft bei, hieß es in der Telefonkonferenz zur Zahlenvorlage. Aus der Werbung auf mobilen Geräten wie Smartphones kämen Erlöse von einer Milliarde Dollar jährlich. Schmidt geht davon aus, dass dieses Geschäft mit der Zeit mehr Erlöse bringen wird als die heute führende Internet-Nutzung vom PC aus.