Tischtennis-Bund stellt Fall Ovtcharov ein

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat den Fall Dimitrij Ovtcharov eingestellt. Die Suspendierung des Nationalspielers ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das teilte DTTB-Präsident Thomas Weikert am Freitag in Frankfurt/Main mit. Der Weltranglisten-Zwölfte war in A- und B-Probe positiv auf das verbotene Muskelaufbaumittel Clenbuterol getestet worden. Ovtcharov hat Doping stets bestritten und erklärt, dass er bei den China Open im August kontaminiertes Fleisch gegessen habe.

BMW startet von 2012 an in Rennserie DTM

München (dpa) - BMW kehrt ins Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) zurück. Der Autobauer wird von 2012 an in der populären Rennserie starten. Das teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. BMW engagiert sich damit als dritter Hersteller neben Mercedes und Audi in der DTM. Nach ihrem Ausstieg aus der Formel 1 Ende der Saison 2009 hatten die Münchner seit längerem über einen Start in der kostengünstigeren Tourenwagen-Serie verhandelt. BMW war bereits von 1984 bis 1992 in der DTM aktiv und holte in dieser Zeit dreimal den Titel.

Aus für Storck in Kasachstan: Kein neuer Vertrag

Almaty (dpa) - Drei Tage nach der 0:3-Niederlage gegen Deutschland hat der kasachische Fußballverband die Zusammenarbeit mit seinem deutschen Nationaltrainer Bernd Storck beendet. Der 47 Jahre alte Coach habe die ihm gestellte Aufgabe nicht bewältigt und müsse deshalb seinen Posten räumen. Das sagte Vizepräsident Viktor Katkow nach Angaben kasachischer Medien am Freitag in der größten Stadt Almaty. Zugleich lobte er, Storck habe die Mannschaft verjüngt und weiterentwickelt. Storcks Vertrag in der ehemaligen Sowjetrepublik läuft nach zwei Jahren Ende Dezember aus. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Rummenigge fordert Team: Für Siege keinen Ersatz