Berlin (dpa) - Der Gotthard-Basistunnel, mit 57 Kilometern der längste Tunnel der Welt, ist mit bis zu 2500 Metern Fels über sich auch der tiefste bisher gebaute Eisenbahntunnel. Voraussichtlich Ende 2017 wird er in Betrieb genommen. Optimisten gehen von einem Start bereits 2016 aus.

Das gigantische Bauwerk besteht aus zwei parallelen Einspurröhren, die alle 325 Meter mit einem etwa 40 Meter langen Querschlag verbunden sind. Der erste Durchschlag erfolgte am Freitag in der Oströhre. Der zweite Hauptdurchschlag in der Weströhre erfolgt voraussichtlich im April 2011.