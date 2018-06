Washington (dpa) - Die US-Regierung ist von den neuen israelischen Bauplänen in Ostjerusalem enttäuscht. Das laufe den Bemühungen zuwider, direkte Gespräche zwischen den Parteien in Gang zu bringen, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Philip Crowley. Man werde aber weiter daran arbeiten, die derzeit unterbrochenen direkten Gespräche fortzusetzen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte trotz aller internationalen Kritik die Ausschreibung von rund 240 neuen Wohnungen in Ostjerusalem gebilligt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.