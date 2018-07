London (dpa) - Die Rettung der chilenischen Bergleute hat die amerikanische Band Pixies zu einem Megakonzert inspiriert. Dies berichtet der britische «NME» online.

Bei einem Auftritt in Santiago de Chile spielte die Truppe um Frontmann Black Francis 33 Songs hintereinander - für jeden geretteten Bergmann einen. «Fünf Minuten, bevor wir auf die Bühne gingen, erfuhren wir von der Rettung der Kumpel», sagte Francis. So geriet das erste große Konzert der Band in Chile zugleich zu dem längsten Auftritt, den die Band je absolvierte. Damit nicht genug, die Euphorie im Publikum war so gewaltig, dass die Pixies noch zwei Zugaben geben mussten.