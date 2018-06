Potsdam (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat erneut dafür plädiert, sich für das Milliarden-Bahnprojekt Stuttgart 21 einzusetzen. Das sei ein wichtiges Verkehrsprojekt für ganz Europa, sagte die CDU-Chefin auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Potsdam. Die Proteste gegen Stuttgart 21 gehen inzwischen weiter. Tausende wollen heute in Stuttgart auf die Straße gehen. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin warf Bahnchef Rüdiger Grube in der «Bild am Sonntag» vor, die Schlichtungsbemühungen von Heiner Geißler zu torpedieren.

