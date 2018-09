Halle (dpa) - Mehrere Brandanschläge auf Signalanlagen haben den Bahnverkehr im Raum Halle-Leipzig erheblich beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn legte den Regionalverkehr vorübergehend still und setzte Busse ein. Züge im Fernverkehr wurden entweder umgeleitet oder beendeten ihre Fahrt in Halle statt in Leipzig. Die Brandstiftungen hingen möglicherweise mit einer Demonstration von Neonazis in Leipzig zusammen. Ziel der Täter könnte gewesen sein, die Anreise der Rechten zu erschweren.

