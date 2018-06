Offenbach (dpa) - Die ersten Schneeflocken der Saison sind am Wochenende in deutschen Gebirgen gefallen. Vom Brocken im Harz (fünf Zentimeter) bis zum Feldberg im Schwarzwald (vier Zentimeter) lag am Sonntag weiße Pracht.

Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze (2962 Meter), maß der Deutsche Wetterdienst (DWD) mindestens 15 Zentimeter - zehn davon Neuschnee aus der Nacht. Der 1436 Meter hohe Große Arber im Bayerischen Wald war mit einem Zentimeter Schnee wie überzuckert. Die Flocken sind Vorboten einer eisigen Woche.

Zum Rodeln reichte die Schneedecke auf dem Brocken, dem höchsten Berg Norddeutschlands (1141 Meter), zunächst nicht, wie Wetterwart Ingo Nitzschke sagte. Wind und Nebel bildeten hoch oben auf der Kuppe des sagenumwobenen Berges stellenweise 20 Zentimeter lange Eiszapfen.

«Wir werden mit Polarluft überschüttet. Sie kommt wie auf einer Rennbahn aus dem Polarmeer nach Deutschland», sagte DWD-Meteorologe Ansgar Engel in Offenbach.

Ab Mittwoch erreichen die Temperaturen nur noch einstellige Werte. Mancherorts wird es frostig, Straßenglätte droht. Die Schneefallgrenze soll am Alpenrand bis in die Täler sinken.

Schnee gehört zu den typischen Wetterphänomen des Übergangsmonats Oktober. «Der Oktober beginnt mit Sommer und endet mit Winter», zitierte DWD-Mann Engel eine Wetter-Regel. Selbst in Berlin habe es vor Jahren schon mal zu Beginn des Monats geschneit.