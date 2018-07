Inhalt Seite 1 — Ticket kaufen, Konto eröffnen: Neuer «Perso» kann viel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Rund 300 Unternehmen und Behörden wollen künftig die sichere Identifizierung mit dem neuen Personalausweis für Online-Handel und Verwaltung nutzen. Zum Start am 1. November werden zumindest einige Anwendungen und Service-Leistungen verfügbar sein.

Über ein Jahr lang haben insgesamt 30 Testpartner aus Wirtschaft und Verwaltung die neuen Einsatzmöglichkeiten des Ausweises auf ihre Praxistauglichkeit geprüft. Unter den Verwaltungen ist Hagen weit vorne. Die westfälische Stadt hat mit ihrer E-Government-Lösung Rathaus21 schon frühzeitig auf digitale Verwaltungswege gesetzt. Als sicheren Identitätsnachweis im Internet nutzt die Stadt derzeit die elektronische Signatur, zu der allerdings nur wenige Bürger greifen.

Die Einführung des neuen Personalausweises mit der Möglichkeit der sicheren Authentifizierung wird deshalb sehr begrüßt. Als erste Anwendungen sind unter anderem Selbstauskünfte für Bürger geplant, die einen einfachen Zugriff etwa auf ihre Kfz-Halterdaten oder Einwohnermeldedaten erhalten sollen.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) will in den Vorräumen seiner Kundenzentren Terminals aufbauen, über die Kunden auch außerhalb der Geschäftszeiten auf Serviceleistungen zugreifen können. So ist zum Beispiel geplant, dass Kunden Fahrkarten-Abos bestellen und per Lastschrifteinzug über die Terminals bezahlen können. Dafür muss man bislang zu den normalen Geschäftszeiten zum Schalter gehen.

Auch weitere Geschäftsprozesse, für die eine eindeutige Identifizierung des Kunden nötig ist, sollen künftig mit dem Personalausweis über die Terminals möglich sein. Das Projekt soll auch für andere Verkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen Vorbild- Charakter haben.

Das Versicherungsunternehmen CosmosDirekt gehörte ebenfalls zu den Testpartnern. Pünktlich zum Start können sich Kunden des Versicherers mit dem elektronischen Personalausweis in einen geschützten Bereich im Internet einloggen und dort auf ihre Vertrags- und Profildaten zugreifen.

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) wird ihren Kunden ermöglichen, mit dem neuen Ausweis ein Konto mit EC- und Visa-Karte im Internet (DKB-Cash) zu eröffnen. Damit entfällt der Gang zu einer Postfiliale, der beim PostIdent-Verfahren notwendig ist. Auch der IT-Dienstleister Fujitsu Technology Solutions will den Personalausweis für sichere Transaktionen in seinem Online-Shop nutzen.