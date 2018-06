Berlin (dpa) - Die Spitzen von Union und FDP wollen am 18. November über die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte beraten und daraus ein Gesamtkonzept entwickeln.

Dies kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin an. Der Fachkräftemangel in Deutschland sei unbestritten und er werde sich durch die demografische Entwicklung noch verschärfen.

Bei dem Treffen im Koalitionsausschuss sollen Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU), Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP), Bildungsministerin Annette Schavan und Innenminister Thomas de Maizière (beide CDU) Konzepte zum Abbau des Fachkräftemangels vorlegen.

Dabei soll nicht nur Bilanz der bisherigen Maßnahmen gezogen werden, kündigte Seibert an. Die Ressortchefs sollen auch eine Einschätzung abgeben, wie sich die völlige Freizügigkeit für Arbeitnehmer aus der EU vom 1. Mai 2011 an auswirken werde. Geprüft werden müsse dann, «was noch zu tun ist».