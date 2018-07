Düsseldorf (dpa) - Das Ergebnis stand da, schwarz auf weiß. Am Nachmittag des 20. Oktober 2000 war der damalige Bayer-Manager Reiner Calmund voller Zuversicht zur Kölner Rechtsmedizin gefahren. Die Haarprobe des Leverkusener Chefcoaches Christoph Daum war analysiert.

Calmund wollte durch eine Pressemitteilung so schnell wie möglich die Nachricht von Daums Unschuld verbreiten. Allerdings: Das Ergebnis war positiv - und der designierte Bundestrainer damit als Kokainkonsument überführt.

Am Tag danach machte Calmund den Skandal öffentlich. Noch in der Nacht hatte Daum versucht, seinen Manager davon zu überzeugen, unschuldig zu sein. Calmund aber hatte mit Rudi Völler schon eine Übergangslösung für die Bayer-Bank organisiert und für Daum einen Flug nach Miami gebucht. Dort tauchte der Coach zwei Monate unter.

In den vergangenen 10 Jahren feierte Daum eine Meisterschaft in Österreich, gewann 2 Titel in der Türkei und stieg 2008 mit Köln in die Bundesliga auf. Die großen Jobs aber bekommt er wohl nicht mehr, momentan ist er arbeitslos. «Ich habe lange gebraucht, um Fehler einzugestehen. Meinem privaten Umfeld gegenüber, Kollegen und mir selbst. Das tut mir auch heute noch leid. Aber ich kann sagen, dass ich aus diesen Dingen gelernt habe», sagte er der «Welt am Sonntag».