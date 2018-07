Reaktion auf hohe Energiekosten: Verbrauch sinkt

Wiesbaden (dpa) - Angesichts steigender Preise haben die privaten Haushalte in Deutschland ihren Energieverbrauch in den vergangenen Jahren deutlich gesenkt. Vor allem beim Heizen waren die Bundesbürger sparsamer, auch eine verbesserte Wärmedämmung und moderne Heiztechnik trugen nach Einschätzung des Statistischen Bundesamts zur Einsparung bei Heizenergie bei. Der Verbrauch sank zwischen 2005 und dem vergangenen Jahr um 9,5 Prozent, wie die Statistiker am Montag in Wiesbaden mitteilten. Im vergangenen Jahr kosteten Strom, Gas und andere Brennstoffe gegenüber 2005 demnach fast ein Viertel mehr.

IG Metall: Aufschwung geht an junger Generation vorbei

Frankfurt/Main (dpa) - Der Konjunkturaufschwung in Deutschland geht einer Studie der IG Metall zufolge an der jungen Generation vorbei. Rund 54 Prozent der Erwerbstätigen unter 25 Jahren seien prekär beschäftigt, das heißt in Leiharbeit, befristeten Jobs oder in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sagte IG-Metall-Vize Detlef Wetzel am Montag in Frankfurt. Dies seien sogar noch neun Prozentpunkte mehr als im Krisenjahr 2009. Bei den Erwerbstätigen unter 35 Jahren liege der Anteil immer noch bei 30 Prozent.

Griechenland muss Defizit 2009 schon wieder korrigieren

Athen (dpa) - Griechenland hat abermals neue Schulden entdeckt. Daher muss der größte EU-Schuldensünder das Staatsdefizit für 2009 schon wieder nach oben korrigieren. Nach neuesten Informationen aus Kreisen des Athener Finanzministeriums beläuft sich der Fehlbetrag im Staatshaushalt des vorigen Jahres nun auf 15,4 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Darüber habe Finanzminister Giorgos Papakonstantinou in Brüssel seine Kollegen der Eurogruppe informiert, berichtete der Athener Nachrichtensender Skai am Montag. Griechenland steht unter EU-Dauerkontrolle und muss sein Defizit bis 2014 unter die Grenze von 3 Prozent drücken.

Berlin und Paris kommen sich bei Stabi-Pakt näher