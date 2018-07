München (dpa) - Die für das Milliardendesaster der BayernLB mit der maroden Hypo Alpe Adria (HGAA) verantwortlichen Bankvorstände müssen nach einem neuen Rechtsgutachten Schadensersatz leisten.

Die Kanzlei Hengeler Mueller kommt in einer Expertise für die Landesbank zu dem Schluss, dass die Vorstandsmitglieder den Kaufvertrag so nicht hätten abschließen dürfen und sich deshalb haftbar gemacht haben.

«Für mich als Vorsitzender des Verwaltungsrats steht außer Frage, dass der damalige Vorstand Schadensersatz leisten muss», sagte Finanzminister Georg Fahrenschon (CSU) nach einer Sondersitzung des Aufsichtsgremiums am Montagabend in München. Dagegen ist der frühere Verwaltungsrat laut Gutachten nicht schadensersatzpflichtig. Über das weitere Vorgehen will der Verwaltungsrat am 25. Oktober beraten.

Der Fehlkauf der Kärntner Bank im Jahr 2007, die dann Ende 2009 notgedrungen an Österreich abgetreten wurde, kostete den Freistaat mehr als 3,7 Milliarden Euro. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit langem unter anderem gegen den früheren Vorstandschef Werner Schmidt.

Die damaligen Mitglieder des Vorstands hätten den Erwerb der HGAA «unter Gesamtschau aller Erwerbsumstände» so nicht abschließen dürfen, heißt es laut Mitteilung der Landesbank in dem Gutachten - insbesondere angesichts der sogenannten Due-Diligence-Prüfung, des Kaufpreises und des ganzen Erwerbsprozederes. Zudem hätten die Vorstandsmitglieder einen Ermächtigungsbeschluss des Verwaltungsrats überschritten und damit kompetenzwidrig gehandelt. Darüber hinaus beklagten die Gutachter in ihrer Expertise eine «gravierende Verletzung von Berichtspflichten» gegenüber dem Aufsichtsgremium.

Der Verwaltungsrat wiederum hätte laut Gutachten vor dem vorbehaltlosen Abschluss der Kaufverträge nochmals endgültig über den Erwerb entscheiden müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder hätten allerdings nicht grob fahrlässig gehandelt - insbesondere deshalb, weil sie vom Vorstand in gravierender Weise unzureichend informiert worden seien.

Im Verwaltungsrat saßen damals mehrere prominente CSU-Politiker, unter anderem Ex-Finanzminister Kurt Faltlhauser, der frühere Wirtschaftsminister Erwin Huber, Ex-Ministerpräsident Günther Beckstein und der noch amtierende CSU-Fraktionschef Georg Schmid. Die Opposition wirft ihnen vor, den HGAA-Kauf nicht ausreichend geprüft zu haben. Im Landtag gibt es hierzu einen Untersuchungsausschuss.