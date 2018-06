Ankara (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff und seine Frau Bettina sind in der türkischen Hauptstadt Ankara eingetroffen. Wulff wird morgen von Staatspräsident Abdullah Gül mit militärischen Ehren empfangen und dann mit Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan sprechen. Anschließend wird er als erstes deutsches Staatsoberhaupt vor dem türkischen Parlament eine Rede halten. Seine Reise steht unter dem Eindruck der heftigen Islam-Debatte in Deutschland und der Kritik an mangelndem Integrationswillen auch türkischer Migranten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.