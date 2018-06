New York (dpa) - Der erste «Jackass»-Film im 3D-Format hat sich in Nordamerika mit umgerechnet 35,4 Millionen Euro an die Spitze der Kinocharts gesetzt. Die neue Folge steht seinen Vorgängern «Jackass - Der Film» und «Jackass Nummer 2» an fast immer geschmacklosen Gags nicht nach. Dreidimensional hat sich das Startergebnis nach ersten Schätzungen von Paramount Pictures allerdings im Vergleich zu den ersten Folgen ungefähr verdoppelt. «Jackass 3D» läuft am 28. Oktober in Deutschland an.

