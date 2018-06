Stuttgart (dpa) - Die Vermittlungsgespräche im Konflikt um Stuttgart 21 sind aus Sicht von Schlichter Heiner Geißler ein neues Projekt, dass es so noch nie gegeben habe. Dass Besondere sei, dass ein Ministerpräsident mit Projektgegnern auf Augenhöhe diskutiere. Das sagte Geißler in der ARD. Die Schlichtung sei ein deutliches Signal dafür, dass in Deutschland die Zeit der Basta-Entscheidungen vorbei sei. Wenn ein Parlament etwas beschlossen habe, heiße das lange nicht mehr, dass es bei den Menschen auch angekommen sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.