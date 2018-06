Ferguson: Rooney will Manchester verlassen

Manchester/London (dpa) - Englands Stürmerstar Wayne Rooney will Manchester United verlassen. Das gab United-Trainer Sir Alex Ferguson am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt. «Wir sind genauso irritiert wie alle anderen», sagte Ferguson in Manchester. «Wir können nicht ganz verstehen, warum er uns verlassen will.» Die Tür bleibe aber offen. Rooneys Vertrag bei Manchester läuft bis Sommer 2012. Ein Verkauf ist in der nächsten Transferphase im Januar möglich.

Werder ohne Borowski in Enschede

Enschede (dpa) - Werder Bremen ist ohne Tim Borowski zum Champions-League-Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr) nach Enschede gereist. Der Mittelfeldspieler blieb aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk am Dienstag in Bremen. Zudem fehlen Werder-Coach Thomas Schaaf die Langzeitverletzten Naldo und Sebastian Boenisch. Der niederländische Fußball-Meister FC Twente kann fast in Bestbesetzung auflaufen. Die zuletzt angeschlagenen Denny Landzaat und Luuk de Jong sind wieder fit.

RTL: Operation von Profi-Boxer Briggs verschoben

Hamburg (dpa) - Die Operation von Vitali Klitschkos Gegner Shannon Briggs ist um einen Tag verschoben worden. Nach Informationen des TV-Senders RTL soll der Eingriff am linken Arm des amerikanischen Profi-Boxers nun erst am Mittwoch in der Universitätsklinik Hamburg Eppendorf vorgenommen werden. Der 38-Jährige hatte am Samstag in Hamburg eine schwere Niederlage gegen WBC-Weltmeister Vitali Klitschko (Ukraine) einstecken müssen. Briggs hatte sich dabei bereits in der ersten Runde einen Muskel-und Sehnenriss im Bizeps des linken Arms zugezogen.

Eisbären Berlin wollen Eishockey-Verband verklagen