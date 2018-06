Berlin (dpa) - Bildungsministerin Annette Schavan will offensiv um Fachkräfte aus dem Ausland werben. Angesichts der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland sollten wir nicht den Eindruck erwecken, zu uns müsse niemand mehr kommen. Das sagte Schavan am Abend in den ARD-«Tagesthemen». Das neue Gesetz zur beschleunigten Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse soll nach Angaben von Schavan bereits Anfang 2011 in Kraft treten. Das Verfahren soll in Zukunft maximal drei Monate dauern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.