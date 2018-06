Hamburg (dpa) - Die Fluggesellschaft Hamburg International hat am Dienstag beim Amtsgericht Hamburg Insolvenzantrag gestellt. Bislang sei es gelungen, alle Passagiere an ihre Ziele zu bringen, teilte die Hamburg International Luftverkehrsgesellschaft mbH + Co. Betriebs KG am Mittwoch in Hamburg mit.

Die 1998 in Hamburg gegründete Charterfluggesellschaft beschäftigt rund 320 Mitarbeiter und betreibt eine Flotte mit neun Maschinen. 2009 flogen 875 000 Passagiere mit der Airline. Das Amtsgericht Hamburg bestellte Sven- Holger Undritz aus der Sozietät White & Case zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Begonnene Gespräche mit möglichen Investoren sollen fortgesetzt werden.

Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiterschaft sind durch die Agentur für Arbeit für maximal drei Monate gesichert, teilte das Unternehmen mit.