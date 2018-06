London (dpa) - Wayne Rooney hat endgültig mit Manchester United abgeschlossen, jetzt beginnt das Buhlen um den Stürmerstar. Nach mehreren Treffen mit der Clubspitze habe er sich entschieden, keinen neuen Vertrag mehr beim englischen Fußball-Erstligisten zu unterschreiben, bestätigte der Torjäger.

Der Nationalspieler ließ Zweifel erkennen, dass ManU auch künftig Top-Spieler verpflichten könne. Seine Jagd nach Trophäen will der 24-Jährige daher bald in einem anderen Trikot fortsetzen. Real Madrid und der FC Chelsea meldeten bereits Interesse an.

«Ruft mich an, wenn ManU entscheidet, dass er gehen muss», sagte Real-Trainer José Mourinho. Chelsea-Coach Carlo Ancelotti meinte: «Ich denke, wenn Rooney wieder auf dem Markt ist, ist nicht nur Chelsea, sondern auch viele andere Teams an ihm interessiert.»

Rooneys Vertrag bei ManU läuft noch bis 2012. Doch das Tischtuch zwischen den «Red Devils» und dem bulligen Angreifer mit dem Hang zu Skandalen scheint endgültig zerschnitten. Bei mehreren Treffen mit der Vereinsführung um Präsident David Gill habe er nicht die gewünschten «Zusicherungen über die Zukunft der Mannschaft» erhalten, teilte der Angreifer wenige Stunden vor dem Champions-League-Spiel gegen den türkischen Meister Bursaspor mit.

Zudem zeigte sich Rooney irritiert über die öffentliche Reaktion seines einstigen Ziehvaters Sir Alex Ferguson. «Ich habe mit Interesse gehört, was Sir Alex gestern gesagt hat. Einige Dinge haben mich überrascht», erklärte Rooney. Trainer Ferguson hatte beteuert, es gebe keinen Streit zwischen ihm und seinem Schützling. Er könne die Entscheidung Rooneys nicht verstehen. Zuletzt hatte der Coach den Superstar allerdings mehrfach wegen seines turbulenten Privatlebens kritisiert und wegen seiner Formschwäche auf der Ersatzbank schmoren lassen.

Jetzt hat Rooney genug. Zwar bekräftigte er, Ferguson sei «ein großartiger Trainer» und ein «Genie», dem er viel zu verdanken habe. Doch die Zweifel an der zukünftigen sportlichen Schlagkraft seines Arbeitgebers wiegen für «Roo» angeblich zu schwer. Wegen seines Sparkurses hatte ManU zuletzt Cristiano Ronaldo (Real Madrid) und Carlos Tevez (Manchester City) ziehen lassen und keinen adäquaten Ersatz verpflichtet.

Die britische Boulevardpresse übergoss Rooney mit Kritik. Das Blatt «Mirror» bezeichnete ihn als «geldgierigen Dummkopf», andere sprachen von «Verrat». Nach verschiedenen Berichten streben Rooney und sein Berater ein Wochengehalt von 150 000 Pfund (170 000 Euro) nach Steuern an, was einem Netto-Jahreseinkommen von 7,8 Millionen Pfund (8,9 Millionen Euro) entspräche.