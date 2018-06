Rotterdam (dpa) - Dreikampf mit Hindernissen: Die russischen Turnerinnen haben erstmals seit 19 Jahren wieder einen Mannschaftstitel im Frauen-Turnen geholt.

In einem dramatischen Kampf, in dem ständig die Führung wechselte, setzten sich die Russinnen mit 175,397 Punkten nur um einen Wimpernschlag vor Titelverteidiger USA (175,196) durch. Olympiasieger China wurde mit 174,781 Punkten nur Dritter.

Der Europameister aus Russland sah schon nach dem Auftakt am Sprung wie der sichere Sieger aus, doch dann passierte das Unerklärliche: Man leistete sich gleich drei Abstürze am Stufenbarren. Alija Nabiejewa fiel gleich zweimal ab, Anna Dementiewa hielt sich gleichfalls nicht am Gerät. Doch ein Aufgeben kam für die Russinnen nicht in Frage.

Geführt von der überragenden Team-Europameisterin Alija Mustafina kämpfte sich die Riege von Trainer Andrej Rodionenko am Schwebebalken wieder heran und machte das Finale zu einem Thriller. Am Ende entschieden 0,201 Zähler für die Russinnen, die bei ihrem letzten Titelgewinn 1991 in Indianapolis noch für die UdSSR starteten. Schon im Vorkampf hatten die Russinnen für eine gehörige Überraschung gesorgt und deutlich vor China und den USA ein Achtungszeichen gesetzt.

Titelverteidiger USA um Vorjahrs-Mehrkampfweltmeisterin Bridget Sloan und Vizechampion Rebecca Bross präsentierte sich zu Anbeginn auch ohne seine seit eineinhalb Jahren pausierende Olympiasiegerin Nastia Liukin stabil, doch der schwerer Patzer von Mattie Larson am Boden ließ schließlich die amerikanischen Hoffnungen auf ein Minimum sinken, nach 2003 und 2007 das dritte WM-Gold mitnehmen. Zwar kämpften die US-Girls verbissen um Gold, am Ende vergeblich.

Die deutschen Turnerinnen hatten nach dem Ausfall von drei verletzten Leistungsträgerinnen Platz 14 belegt, der ihnen zumindest weiter Chancen auf das Erreichen der Olympia-Tickets lässt.