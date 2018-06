Berlin (dpa) - Titelverteidiger Inter Mailand hat in einer irren Champions-League-Partie fast noch eine 4:0-Führung verspielt. Der italienische Fußball-Meister rettete in der Bremer Gruppe A gegen Tottenham Hotspur trotz deutlicher Überlegenheit und Überzahl gerade noch ein 4:3 über die Zeit.

Damit führt Inter die Gruppe mit 7 Punkten vor den Spurs (4), Bremen und Twente (je 2) an. Javier Zanetti, Samuel Eto'o (2) und Dejan Stankovic brachten die Gastgeber bis zur 35. Minute mit 4:0 in Führung. Weitere dicke Chancen ließ Mailand ungenutzt. Zum Schluss ließ Gareth Bale Inter mit seinem Hattrick (52./90./90+1) sogar noch zittern, obwohl die Gäste seit der 8. Minute in Unterzahl spielten. Torwart Gomes hatte früh die Rote Karte wegen einer Notbremse gesehen.

In der Schalker Gruppe B setzte Olympique Lyon mit einem 2:0 gegen Benfica Lissabon seine Siegesserie fort und ist mit nun neun Punkten Tabellenführer vor dem Team von Felix Magath.

Manchester United hat trotz des Wirbels um den wechselwilligen Wayne Rooney mit einem Pflichtsieg Kurs auf das Achtelfinale gehalten. Nani schoss den englischen Erstligisten mit seinem Treffer in der 6. Minute zu einem glanzlosen 1:0-Heimsieg gegen den türkischen Meister Bursaspor. Stürmerstar Rooney, der wegen einer Knöchelverletzung fehlte, hatte wenige Stunden vor Anpfiff via Pressemitteilung verkündet, den Verein verlassen zu wollen.

Im zweiten Spiel der Gruppe C erkämpfte der FC Valencia ein glückliches 1:1 bei den Glasgow Rangers. Maurice Edu brachte die Schotten vor der Pause in Führung. Dann aber unterlief dem Amerikaner ein Eigentor zum Ausgleich für die spanischen Gäste.

Matchwinner für den FC Barcelona war einmal mehr Weltfußballer Lionel Messi. Der Argentinier erzielte beide Tore beim spannungslosen 2:0 des spanischen Meisters gegen den FC Kopenhagen. Damit übernahm Barcelona die Spitze in Gruppe D. Panathinaikos Athen kam gegen Rubin Kasan nicht über ein torloses Remis hinaus.