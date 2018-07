Berlin (dpa) - Die CDU will hart gegen Zuwanderer vorgehen, die sich nicht integrieren wollen. «In Fällen von Integrationsverweigerung darf es keine Toleranz mehr geben», heißt es in einem Leitantrag für den CDU-Vorstand zum Parteitag Mitte November in Karlsruhe, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die «Süddeutschen Zeitung» hatte zuvor auch darüber berichtet. «Wir werden (...) prüfen, ob weitere Verschärfungen notwendig sind.» Deutschland profitiere von Zuwanderern, die sich einbrächten, aber nicht von einer Minderheit, die sich nicht integrieren wolle, heißt es in dem Papier. Die CDU erwähnt ausdrücklich eine «Leitkultur», deren Grundlage die christlich-jüdische Tradition sei.