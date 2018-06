Hollingstedt (dpa) - Eine 27-jährige Frau wollte in einem Maisfeld ihre Notdurft verrichten - mit tragischen Folgen. Sie wurde auf dem Feld in Dithmarschen in Schleswig-Holstein von einem Häcksler erfasst und lebensgefährlich verletzt. Auf dem Weg zu ihr verunglückte auch noch der Notarztwagen. Er stieß laut Polizei mit einem Auto zusammen. Der Fahrer des Rettungswagens, der Notarzt und der Autofahrer wurden schwer verletzt. Die Frau musste auf das Eintreffen weiterer Retter warten. Sie wurde in eine Klinik nach Heide geflogen.

