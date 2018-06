Berlin (dpa) - Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner will im Kampf gegen Übergewicht mehr Klarheit bei Kalorienangaben. Auf Lebensmittelverpackungen soll die Wirtschaft freiwillig die Zahl deutlicher als bisher angeben. Bisher werden die Kalorien oft in kleinen Portionen angegeben, künftig soll es pro Packung sein. Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen gelten in Deutschland als übergewichtig oder fettleibig.

