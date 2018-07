«Sexy», «Freiheit», «Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz» - so lauten seine großen Hits. Auf seiner aktuellen Platte «Williamsburg» geht es hingegen bluesiger zu, aber mitunter nicht weniger rockig. Ein Jahr nach der Veröffentlichung von «Williamsburg» will Marius Müller-Westernhagen nun live sein gesamtes musikalisches Spektrum präsentieren. Er spielt in Mannheim (8.), Stuttgart (10.), München (11.), Frankfurt/Main (13.), Köln (16.), Dortmund (17.), Leipzig (20.), Berlin (21.), Hannover (24.) und Hamburg (25.).

http://www.westernhagen.de/