Frankfurt/Main (dpa) - Der Chefwechsel bei Europas größter Direktbank ING-DiBa ist perfekt: Am Freitag übernahm der Niederländer Roland Boekhout (47) den Vorstandsvorsitz von seinem Landsmann Ben Tellings (54). Der Aufsichtsrat wählte Tellings am Freitag zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums, wie die ING-DiBa in Frankfurt mitteilte. Tellings hatte sich im Frühjahr entschlossen, aus dem operativen Geschäft auszuscheiden.

Die 100-Prozent-Tochter der niederländischen Großbank ING hat nach Unternehmensangaben mehr als sieben Millionen Kunden und macht ihr Geschäft mit Sparprodukten, Baufinanzierung und Konsumentenkrediten.

Boekhout startete seine Karriere bei der ING 1991 und leitete seit 2008 das Firmenkundengeschäft in Zentral- und Osteuropa. Tellings rückte im Januar 2002 als Vize in den ING-DiBa-Vorstand, seit August 2003 führte er das Institut.

Mitteilung ING-DiBa