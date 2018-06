Inhalt Seite 1 — Bayer geht am Stock - 1:1 bei Atlético ein Erfolg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Madrid (dpa) - Bayer 04 Leverkusen fühlt sich nach dem 1:1 bei Europa-League-Gewinner Atlético Madrid wieder auf Augenhöhe mit den besten Fußball-Clubs in Europa.

«Wir haben gezeigt, dass wir auf diesem Niveau mithalten können», urteilte Sportdirektor Rudi Völler nach dem Remis, mit dem die Führung in der Gruppe B verteidigt wurde. «Zwei Spiele, vier Punkte - damit können wir super leben.»

Überhaupt ist die Zwischenbilanz der Saison fast makellos: In den bisherigen elf Pflichtpartien gab es nur eine Niederlage für den Bundesliga-Tabellenfünften. «Das war ein sehr guter Start, darauf können wir aufbauen», sagte Bayer-Coach Jupp Heynckes, der mit der Darbietung seiner Elf in Madrid sehr zufrieden war. «Die Mannschaft ist souverän und selbstbewusst aufgetreten, hat sehr guten Fußball gespielt», meinte der frühere Trainer von Real Madrid.

Ärgerlich fand er nur den von seinem Abwehrchef Sami Hyypiä verursachten Foulelfmeter, den Simao (51. Minute) zum Ausgleich nach dem Führungstreffer von Eren Derdiyok (39.) nutzte. «In der Pause habe ich noch gesagt, macht keine Fouls in und um den Strafraum. Leider ist es unserem erfahrensten Spieler passiert.» Der am 7. Oktober 37 Jahre alt werdende Finne fand den Elfmeterpfiff nach seiner Grätsche gegen Fran Merida übertrieben, gestand aber: «Man hätte die Situation auch anders lösen können.»

Ein kniffligeres Problem hat Heynckes vor der Begegnung am 3. Oktober gegen Werder Bremen: Nach den Ausfällen von Michael Ballack, Stefan Kießling und Gonzalo Castro muss nun auch Renato Augusto zehn Tage pausieren. Zudem bangt er nach einem «Pferdekuss» um Hanno Balitsch. «Langsam wird es eng», stellte Heynckes vor dem siebten Spiel binnen 23 Tagen fest. «Die Mannschaft wird am Sonntag im vollen Saft stehen.»

Mit einem Sieg gegen die Bremer kann sich die Werkself an der Tabellenspitze festsetzen und will deshalb vor der Länderspielpause noch mal alle Kräfte mobilisieren. «Einmal müssen wir noch beißen, das ist die Devise», forderte Völler. Kapitän Simon Rolfes ist davon überzeugt, dass es gelingt: «Keine Sorge, am Sonntag sind wir fit. Gegen Werder Bremen wollen wir nach vorne und auf Sieg spielen.»

Kritischer fiel seine Nachlese des Auftritts bei den Madrilenen aus, der mit einer starken Leistung in der ersten Halbzeit begann. «Es wäre möglich gewesen zu gewinnen, wenn wir in der zweiten Hälfte ruhiger gespielt und den Ball besser in den eigenen Reihen gehalten hätten.»