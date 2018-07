Inhalt Seite 1 — Bangen in Flutgebieten geht weiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Potsdam/Wittenberg (dpa) - In den Hochwassergebieten in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt geht das Bangen weiter. Das Wasser drückte auch am Freitag gegen die Deiche. Erst für Sonntag rechnen die Experten großräumig mit Entspannung.

Besonders betroffen sind der Landkreis Elbe-Ester im Süden Brandenburgs sowie der Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Dort mussten kleinere Orte evakuiert werden. An Spree und Neiße sanken die Pegelstände leicht. Der Hochwasserscheitel der Neiße floss in die Oder an der polnischen Grenze.

Das Örtchen Waltersdorf in Sachsen-Anhalt war abgeschnitten, weil das Hochwasser der Schwarzen Elster die Straßen überflutet hatte. 20 Bewohner sollten mit Rettungsboten aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Im nahe gelegenen Löben waren Helfer des Roten Kreuzes mit Booten unterwegs, um die 200 Einwohner in Sicherheit zu bringen. Nach Behördenangaben nahmen aber nur 30 Menschen das Angebot an.

Hubschrauber der Bundeswehr flogen Sandsäcke zu den Dämmen. Beim nahe gelegenen Meuselko war ein Deich gebrochen. In dem Ort wurde auch ein Kinderheim evakuiert. «Es sieht stellenweise verheerend aus. Häuser stehen deutlich unter Wasser», sagte die Sprecherin des Landkreises Wittenberg. Im Einsatz sind vier Bundeswehrhubschrauber, um große Sandsäcke heranzuschaffen.

Nach der vierten Flut in Brandenburg in diesem Jahr versprach Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), mehr Überflutungs- und Polderflächen zu schaffen. Nötig sei dabei eine noch engere Zusammenarbeit mit den angrenzenden Ländern Polen und Tschechien, sagte Platzeck der Nachrichtenagentur dpa.

Für den Hochwasserabschnitt der Schwarzen Elster in Südbrandenburg rechnet der Präsident des Landesumweltamtes, Matthias Freude, erst für das Wochenende mit einer Entspannung. «Der Pegel in Herzberg wird voraussichtlich erst in der Nacht zum Sonntag unter die höchste Stufe 4 fallen», sagte er am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. «Es gibt hier noch keine Entwarnung.» Dagegen könnten die Anwohner der flussaufwärts liegenden Städte Bad Liebenwerda und Elsterwerda langsam aufatmen. Die Lage werde dort nicht schlimmer. In der Oder sei für Sonntag zwischen Neiße-Mündung und Frankfurt (Oder) mit der zweithöchsten Alarmstufe 3 zu rechnen.

Die Pegelstände der Spree in Spremberg und Cottbus sanken den Angaben zufolge. Für die Spree zwischen der Landesgrenze zu Sachsen und Spremberg wurde die Alarmstufe von 4 auf 3 zurückgenommen. Die Pegelstände der Neiße bewegten sich am frühen Nachmittag im Bereich der Alarmstufen 1 und 2. «In den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz sanken die Wasserstände in den Flüssen so weit, dass die regionalen Krisenstäbe ihre Arbeit einstellen konnten», teilte der Katastrophenschutz in Potsdam mit.