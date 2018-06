FC St. Pauli siegt in Hannover mit 1:0

Hannover (dpa) - Hannover 96 hat den Sprung auf Rang zwei der Fußball-Bundesliga verpasst. Am Freitagabend unterlag das Team von Trainer Mirko Slomka gegen Aufsteiger FC St. Pauli mit 0:1 (0:1). Das Tor des Abends markierte St. Pauli-Kapitän Marius Ebbers bereits nach sechs Minuten per Kopf. Die Gastgeber mussten die letzten zehn Minuten mit zehn Mann auskommen, da Karim Haggui nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. St. Pauli verdiente sich den dritten Auswärtssieg dieser Saison durch einen taktisch-couragierten Auftritt, gegen den Hannover keine Mittel fand.

MSV Duisburg auf Platz in der 2. Bundesliga

München (dpa) - Dank seiner Heimstärke bleibt Fußball-Zweitligist MSV Duisburg Spitzenreiter Hertha BSC auf den Fersen. Zum Auftakt des 7. Spieltages feierte die Mannschaft von Trainer Milan Sasic am Freitag beim 3:0 im Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen einen verdienten Sieg und rückte zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz vor. Immer düsterer wird die Lage dagegen für den früheren Bundesligisten Arminia Bielefeld: Die Auswahl von Trainer Christian Ziege verlor im Ostwestfalen-Derby mit 1:3 beim SC Paderborn. Der Karlsruher SC sicherte sich beim 1:1 bei Aufsteiger FC Ingolstadt einen Punkt.

Titelverteidiger USA führt - Kaymer im Pech

Newport/Wales (dpa) - Das Unwetter über Wales hat Team Europa mit Golf-Star Martin Kaymer und den Zeitplan zum Auftakt des 38. Ryder Cups in Newport durcheinander gewirbelt. Keiner der acht geplanten Vierer des ersten Tages konnte am Freitag beendet werden. Bis zur vorzeitigen Unterbrechung wegen Dunkelheit lag Titelverteidiger USA in Newport 2,5:1,5 in Führung. Exakt zwei Stunden nach dem ersten Abschlag von Kaymer mit seinem Partner Lee Westwood hatte Oberschiedsrichter John Parmour für 7:18 Stunden die vier Foursomes- Partien gestoppt. Wegen des Wetters droht eine Verlängerung bis Montag.

Dritte WM-Niederlage für deutsche Volleyballer