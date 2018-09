Inhalt Seite 1 — Gewerkschaften wittern bei Leiharbeit Morgenluft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Frankfurt (dpa) - Die Gewerkschaften wollen nach der Stahl-Tarifeinigung ihren Kampf gegen Dumpinglöhne für Leiharbeiter auch in anderen Branchen verstärken. Sie werten den Abschluss als Signal gegen Billig-Leiharbeit und wollen das Problem in diesem Herbst zu einem ihrer zentralen Themen machen.

«Das Geschäftsmodell der billigen Leiharbeit neigt sich dem Ende zu», sagte IG Metall-Vize Detlef Wetzel am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Verdi-Vorstandsmitglied Margret Mönig- Raane sagte der «Süddeutschen Zeitung», sie gehe fest davon aus, dass die Behandlung von Leiharbeitern künftig in Tarifverhandlungen immer Teil der Forderungen sein werde.

Arbeitgeber und IG Metall hatten sich auf 3,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die 85 000 Beschäftigten der Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen geeinigt. Außerdem verständigten sie sich auf den Grundsatz «gleiche Arbeit - gleiches Geld» für die etwa 3000 Leiharbeiter in der Stahlbranche.

Leiharbeiter sind bei ihrem jeweiligen Zeitarbeitsunternehmen beschäftigt, das sie auch sozialversichert. In der zersplitterten Branche mit mehr als 23 000 Unternehmen und rund 850 000 Beschäftigten ist es den Gewerkschaften bislang nur gelungen, Tarifverträge mit Untergrenzen durchzusetzen, die weit von den Stammlöhnen der Industrie entfernt sind.

«Leiharbeit wird als zweite Billiglohnlinie in die Betriebe massenhaft hineingedrückt, und Leiharbeit ersetzt Stammbeschäftigte», kritisierte Wetzel. «Diesen Missbrauch wollen wir durch Gesetze und Tarifverträge verhindert sehen.» Ob die IG Metall das Thema auch in der Tarifrunde für die Metall-und Elektroindustrie, die 2012 ansteht, auf die Agenda setzen wird, ließ Wetzel offen. Die IG Metall werde aber weiterhin außerhalb der Stahlindustrie versuchen, betriebliche Vereinbarungen für Leiharbeiter zu treffen.

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten will schon in der kommenden Woche Ernst machen. Sie hat zu Warnstreiks in der bayerischen Milchwirtschaft aufgerufen, wo es Betriebe gibt, in denen fast die Hälfte der Belegschaft Leiharbeiter sind.

SPD-Chef Sigmar Gabriel forderte am Freitag bei einem bundesweiten Kongress der Arbeiterwohlfahrt in Essen, im Aufschwung müssten alle Beschäftigten profitieren. «Die Leiharbeit ist ein Scheunentor für die Zerstörung normaler Arbeitsverhältnisse.»